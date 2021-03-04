Cinsel istismara uğradığı iddia edilen kayıp kızla ilgili sıcak gelişme
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Cinsel istismara uğradığı iddia edilen kayıp kızla ilgili sıcak gelişme

04.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:03
Cinsel istismara uğradığı iddia edilen kayıp kızla ilgili sıcak gelişme

Küçük yaştan beri amcasının oğlu tarafından kaçırılıp cinsel istismara uğradığı iddia edilen kayıp kızla ilgili sıcak gelişme yaşandı.

Küçük yaştan beri amcasının oğlu tarafından kaçırılıp cinsel istismara uğradığı iddia edilen kayıp kızla ilgili sıcak gelişme yaşandı. Müge Anlı, canlı yayında; "Çıkarın o kızı" dedi. İddiaların odağındaki amcaoğlu gözaltına alındıktan dakikalar sonra küçük kız bulundu.

Mersin'de 24 Şubat günü kayıplara karışan ve bir daha hiçbir haber alınamayan 15 yaşındaki S.U'nun annesi Güler U., Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Gözü yaşlı anne, küçük kızının; 27 yaşındaki amcasının oğlu S.U. tarafından 13 yaşından beri kaçırılıp cinsel istismara uğratıldığını ve yine onun yanında olduğunu iddia etti.

İddiaların üzerine Müge Anlı, canlı yayınında; "Yaşı çok küçük. Çıkarın kızı ortaya" dedi. Müge Anlı'da anlatılanları ihbar kabul eden Mersin Emniyeti, harekete geçerek kamyon şoförü S.U.'yu canlı yayında gözaltına aldı.

S.U.'nun gözaltına alınmasının sadece dakikalar sonra ise 15 yaşındaki kız bulundu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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