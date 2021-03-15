Cinnet getiren anne çocuğunu bıçak ile rehin aldı
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Cinnet getiren anne çocuğunu bıçak ile rehin aldı

15.03.2021 02:26 | Son Güncelleme: 15.03.2021 02:32

Adıyaman'da, cinnet getiren anne 3 yaşındaki öz çocuğunu bıçak ile rehin aldı.

Adıyaman'da, cinnet getiren anne 3 yaşındaki öz çocuğunu bıçak ile rehin aldı. Annesi tarafından rehin alınan çocuk, yaklaşık 4 saatlik ikna çalışmaları sonrası operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 21103 sokakta ikamet eden ve eşiyle sorunları olduğu öğrenilen S.Ö., isimli kadın cinnet getirerek eline aldığı ekmek bıçağıyla 3 yaşında A.E.Ö., isimli erkek çocuğunu rehin aldı. Durumu fark eden S.Ö'nün eşi H.Ö., polis ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları yetersiz kalınca bu defa araya olay yerine gelen psikologlar girdi. Çocuğunu bıçakla rehin alan ve psikologları da dinlemeyen anne saatlerce ekipleri uğraştırdı. Polis ekipleri bu defa kurtarma operasyonun yapılması için olay yerine özel harekat ekipleri istedi. Olay yerine gelen özel harekat polis ekipleri, operasyon için hazırlık yaparak beklemeye başladı. Bu esnada itfaiye ekipleri ve polis ekipleri, ayırıcı diye tabir edilen makineyle ikametin balkon kapısını kırdı. Kapıyı kıran ekipler, içeriye girerek burada henüz 3 yaşındaki çocuğunu rehin alan S.Ö'yü etkisiz hale getirip elindeki bıçağı ve küçük çocuğu aldı. Sinir krizleri geçiren S.Ö'ye sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Olay yerinde bulunan ekiplerin yapmış olduğu yaklaşık 4 saatlik çalışmalar neticesinde annesi tarafından rehin alınan çocuk olaydan yara almadan kurtarıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Cinnet getiren anne çocuğunu bıçak ile rehin aldı
Cinnet getiren anne çocuğunu bıçak ile rehin aldı
Cinnet getiren anne çocuğunu bıçak ile rehin aldı
Cinnet getiren anne çocuğunu bıçak ile rehin aldı
Cinnet getiren anne çocuğunu bıçak ile rehin aldı
Cinnet getiren anne çocuğunu bıçak ile rehin aldı
Cinnet getiren anne çocuğunu bıçak ile rehin aldı
Cinnet getiren anne çocuğunu bıçak ile rehin aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR

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