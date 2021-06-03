Çinli polislerden kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu
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Çinli polislerden kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde polisler, kanala düşen koyunları akıntıyla mücadele ederek kurtardı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde polisler, kanala düşen koyunları akıntıyla mücadele ederek kurtardı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Wuqia bölgesinde, bir çobana ait 3 koyun şiddetli akıntının olduğu kanala düştü. Çinli polisler, yaklaşık bir kilometre sürüklenen koyunları kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Koyunları kurtarmayı başaran polislerin el ve bacaklarında hafif yaralanmalar olduğu belirtildi.

Çobanlık yapan Baymıza Awakır, "Koyunlarım kanala düştükten sonra polisi aradım. Polisler koyunları kurtarmak için hemen geldi. Polislere son derece minnettarım. Koyunumu kurtaran genç bir polisin bacağı yaralandı" dedi. Polis memuru Tursunali Memet ise yaptığı açıklamada, "Bana sadece üç koyun için riske girmeye değer mi diye soruyorlar ? O zaman bunu pek düşünmedik. Bir polis olarak her zaman halkın çıkarlarını ön planda tuttuk" dedi.

Polisler, benzer bir olayın tekrar yaşanmasını önlemek için kanal boyunca tel örgüler döşedi.

(İHA)

Çinli polislerden kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu
Çinli polislerden kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu
Çinli polislerden kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu
Çinli polislerden kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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