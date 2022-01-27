Son dakika haberi | Çine'de uyuşturucu operasyonu

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Aydın'ın Çine ilçesi Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin takibi sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcıları ile mücadele kapsamında, hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan M. O. isimli şüpheliyi Sarıoğlu Mahallesi üzerinde motosiklet ile seyir halindeyken durdurarak gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında, 2 adet satışa hazır halde ve deri montunun içerisinde şeffaf tüp içerisinde toplamda 8 gram kristal tabir edilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Devam eden araştırmalarda şüphelinin Soğancılar Mahallesi'nde bulunan işyerinde yapılan aramada ise uyuşturucu ve uyarıcı madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo, 1 adet " tek kırma tabir edilen ruhsatsız av tüfeği, 1 adet av tüfeğine ait olduğu düşünülen dolu kartuş, 1 adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntılarının olduğu düşünülen ilaç kutusu, 1 adet uyuşturucu madde kullanımı için hazırlanmış aparat, şeffaf poşete sarılmış 2 gram ağırlığında esrar tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.O. bugün Çine Adliyesine sevk edildi. - AYDIN

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