Son dakika haberi... Çine'de ormanlık bölgede yeniden yangın çıktı (3)
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Son dakika haberi... Çine'de ormanlık bölgede yeniden yangın çıktı (3)

Son dakika haberi... Çine'de ormanlık bölgede yeniden yangın çıktı (3)
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: 4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAydın'ın Çine ilçesi Sarıköy Mevkiinde çıkan orman yangını havanın kararmasıyla gece görüşlü 3 helikopterin de desteği ile 4 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Çine ilçesi Sarıköy Mevkiinde çıkan orman yangını havanın kararmasıyla gece görüşlü 3 helikopterin de desteği ile 4 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Burhan CEYHAN/AYDIN, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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