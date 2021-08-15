Son dakika haberi... Çine'de ormanlık bölgede yeniden yangın çıktı (3)

Son dakika haberler: 4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAydın'ın Çine ilçesi Sarıköy Mevkiinde çıkan orman yangını havanın kararmasıyla gece görüşlü 3 helikopterin de desteği ile 4 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı.