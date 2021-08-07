Son dakika haberi... Çine'de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (3)
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Son dakika haberi... Çine'de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (3)

Son dakika haberi... Çine'de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (3)
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... AZERBAYCAN ASKERİNDEN DESTEKAydın'ın Çine ilçesinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına, Azerbaycan'dan destek geldi.

AZERBAYCAN ASKERİNDEN DESTEK

Aydın'ın Çine ilçesinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına, Azerbaycan'dan destek geldi. 200 asker, Çine'nin kırsal Akçaova Mahallesi'ndeki yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Otobüslerle bölgeye gelen Azerbaycan askerlerini gören köylüler ise duygusal anlar yaşadı.

Burhan CEYHAN- Kamera: Cemal YILDIRIM/ AYDIN,


Son dakika haberi... Çine'de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (3)
Son dakika haberi... Çine'de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (3)
Son dakika haberi... Çine'de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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