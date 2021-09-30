Son dakika haberi: Cinayet davası tanığının öldürülmesine ilişkin aynı aileden 4 kişinin yargılandığı dava

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de hastanede husumetlisine benzettiği Emre Tyler Mays'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Akın Kutlu'nun yargılandığı davanın tanıklarından akrabaları Ozan Tekcan'ın öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan karı-koca ve iki oğlunun yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Davut Kutlu, Muhammed Kutlu, Gazi Kutlu ve tutuksuz sanık Döndü Kutlu ile tarafların avukatı katıldı.

Maktul Ozan Tekcan'ın annesi Şerife Tekcan ile babası Hacı Tekcan ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Muhammed Kutlu, kebapçı olduğunu, 2019'da dayısı Hacı Tekcan ile kardeşi Davut Kutlu'nun birlikte dükkan açtıklarını, anlaşmazlığa düştükleri için bir süre sonra ortaklığı bitirdiklerini söyledi.

Dayısının kendilerine olan borçlarını ödemedikleri için aralarında husumet oluştuğunu aktaran sanık Kutlu, maktul Ozan Tekcan ve olayda yaralanan Batuhan Karanlıkoğlu tarafından daha önce bıçaklandığını, annesinin ısrarı üzerine şikayetini geri çekince ikilinin cezaevinden çıkıp kendisine yine musallat olduklarını öne sürdü.

Sanık Kutlu, olay günü maktul Ozan Tekcan'ın, babası Gazi Kutlu'ya vurduğunu, ellerindeki bıçağı görünce sürekli üzerinde taşıdığı silahını çıkardığını belirterek, "Silahla Batuhan'ın (Karanlıkoğlu) peşinden koştum. Kendimi korumak için karşı tarafa ayaklarına doğru ateş ettim. Bende 14 mermi vardı, 8 tanesi maktulün üzerinden çıkmış, biri Batuhan'ı yaralamış." dedi.

Sanığın savunmasının ardından, olayın meydana geldiği yere çok yakın mesafede bulunan karakolda görevli polis memurları tanık olarak ifade verdi.

Tanık polis Y. E, olay günü karakolun içindeyken silah sesi duyunca karakola saldırı olduğunu sanıp dışarı koştuğunu belirterek, "Arkadaşlar bir yöne doğru koşuyordu. Peşlerinden koştum. Arkadaşlar ateş eden şahsı etkisiz hale getirmişlerdi. 2 kişi yerde yatıyordu, biri kanlar içindeydi. Elinde demir sopa olan sanık baba Gazi Demir, yerdeki maktule vurmaya devam ediyordu." diye konuştu.

Maktulün annesi Şerife Tekcan da şikayetinin devam ettiğini, bir oğlu daha olduğunu ve görümcesi olan tutuksuz sanık Döndü Kutlu tarafından tehdit edildiğini ifade ederek, "Diğer evladımla tehdit ediliyorum. Döndü Kutlu'nun tutuklanmasını istiyorum. O da bir anne, benim gibi o da burada oturuyor. Tutuklansın." dedi.

Tekcan ailesinin avukatı, Kutlu ailesinin ailecek suçlu olduklarını, Döndü Kutlu da dahil hepsinin tutuklu olması gerektiğini savundu.

Tutuklu sanıklar planlı şekilde hareket etmediklerini, asıl kendilerinin tuzağa düşürüldüklerini söylerken, tutuksuz sanık Döndü Kutlu, "Hep beni suçluyorlar. Ben de bir anneyim. Ailemden 4 tane erkeği neden hapse attırayım? 6 tane torunuma tek başıma bakmak zorundayım. Kardeşimin oğlunu öldürmek için nasıl plan yapabilirim? Asla bu suçu kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın bitmesi üzerine tutuksuz sanık Döndü Kutlu, maktulün ailesine bakıp "Acı var mı?" diye sordu. Bunun üzerine maktulün ailesi tepki gösterdi. Güvenlik görevlileri Döndü Kutlu'yu aileden uzaklaştırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Döndü Kutlu'nun şikayetçi Hacı Tekcan'ın kardeşi olduğu, Kutlu ve Tekcan ailesinin ortak hamburgerci işlettikleri ancak anlaşmazlığa düşüp ortaklığı bitirdikten sonra alacak-verecek meselesinden sık sık kavga ettiklerine yer veriliyor.

Akın Kutlu'nun 7 Ocak 2020'de, Ozan Tekcan'ın arkadaşı olan Batuhan Karanlıkoğlu'nu bıçaklamak isterken Emre Tyler Mays'ı bıçaklayıp öldürdüğü aktarılan iddianamede, bu nedenle tutuklanan Akın Kutlu'nun yargılandığı davadan ceza aldığı kaydediliyor.

Gazi Kutlu'nun olay günü metal demir çubukla Ozan Tekcan'a vurduğu, Muhammed Kutlu'nun da annesi Döndü Kutlu'dan aldığı silahla kaçan Ozan Tekcan'a 8 el ateş ederek öldürdüğü belirtilen iddianamede, Muhammed Kutlu'nun ayrıca yakın mesafeden Batuhan Karanlıkoğlu'na da ateş ederek yaraladığı anlatılıyor.

İddianamede sanıklar anne Döndü Kutlu ve oğlu Davut Kutlu'nun diğer sanıklar Muhammed ve babası Gazi Kutlu'yu azmettirdikleri ifade ediliyor.

İddianamede, sanıklardan Muhammed Kutlu'nun "kasten öldürme" ve 2 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Tutuklu sanıklardan Gazi Kutlu'nun "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülen iddianamede, tutuklu sanık Davut Kutlu'nun "silahla kasten yaralama" ve "kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından müebbet ve 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede, olayda hayatını kaybeden Ozan Tekcan'ın halası olan sanık Döndü Kutlu'nun ise "üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.