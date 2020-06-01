Son dakika haberi: Çin yörüngeye iki uydu daha gönderdi
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Son dakika haberi: Çin yörüngeye iki uydu daha gönderdi

Son dakika haberine göre Çin, cumartesi gönderdiği iki teknoloji deney uydusunun ardından yörüngeye iki uydu daha gönderdi.

Son dakika haberi: Çin yörüngeye iki uydu daha gönderdi
01.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:53

Çin, cumartesi gönderdiği iki teknoloji deney uydusunun ardından yörüngeye iki uydu daha gönderdi.

Global Times'daki haberde, uyduların, dün yerel saatle 16.53'te Çin'in kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2D roketiyle yörüngeye gönderildiği belirtildi.

Uydulardan birinin Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nde yer alan inşaat projeleri, şehir planlama ve afet yönetimi için kullanılacağı kaydedildi.

Çin, cumartesi yörüngeye dünya gözlem teknoloji deneyi için iki uydu göndermişti.

Kaynak: AA

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