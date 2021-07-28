Son dakika haberi: Çin, İngiliz görev gücünün geçiş yapması beklenen Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikat yaptı
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Son dakika haberi: Çin, İngiliz görev gücünün geçiş yapması beklenen Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikat yaptı

Son dakika haberi: Çin, İngiliz görev gücünün geçiş yapması beklenen Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikat yaptı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çin Halk Kurtuluş Ordusu, İngiliz Donanmasına ait HMS Queen Elizabeth zırhlısı liderliğindeki görev gücünün geçiş yapması beklenen Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, İngiliz Donanmasına ait HMS Queen Elizabeth zırhlısı liderliğindeki görev gücünün geçiş yapması beklenen Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Global Times'ın haberine göre, Çin, İngiliz uçak gemisi görev gücünün Singapur'a varması ve Çin'in kendi kara suları olduğunu iddia ettiği "uluslararası sulardan" geçiş yapmayı planladığı yönündeki haberler üzerine Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikat yapmaya başladı.

Uzmanlar, Çin ordusunun İngiliz savaş gemilerinin herhangi bir uygunsuz eylemine cevap vermeye hazır olacağını ve İngiltere'nin Güney Çin Denizi geçişini "pratik yapma" şansı olarak göreceğini ifade etti.

Çin'in yarına kadar Güney Çin Denizi'ndeki Chuandao kıyılarının güneydoğusunda askeri tatbikatlar düzenleyeceği bildirildi.

Çin Deniz Güvenliği Komutanlığı tarafından yapılan navigasyon kısıtlama bildirimine göre, bölgeden geçecek gemilerin tatbikatın yapılacağı alandan beş deniz mili uzakta kalmaları gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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Son dakika haberi: Çin, İngiliz görev gücünün geçiş yapması beklenen Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikat yaptı - Haberler
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