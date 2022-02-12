Son dakika haberi | Çin'in Şınyang kentinde otobüste meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Şınyang şehrinde bir otobüste meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

Yerel medyadaki haberlere göre, olay Şınyang'ın merkez ilçelerinden Huanggu'da, Huanghı Caddesi ile Ningşan Bulvarı kavşağında akşam saatlerinde yaşandı.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 42 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, kavşaktaki otobüsten büyük bir patlama sesi geldiğini fakat patlamanın ardından otobüsün alev almadığını belirtti.

Polis ve acil durum ekipleri olay yerine sevk edilirken ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Henüz sebebi bilinmeyen patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.