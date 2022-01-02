Son dakika haberi | Çin'in Liaoning eyaletinde bir çarşının bodrum katında çıkan yangında 9 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberi | Çin'in Liaoning eyaletinde bir çarşının bodrum katında çıkan yangında 9 kişi öldü

Son dakika haberi | Çin'in Liaoning eyaletinde bir çarşının bodrum katında çıkan yangında 9 kişi öldü
AA / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çin'in Liaoning eyaletinin Dalian şehrinde bir çarşının bodrum katında çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Liaoning eyaletinin Dalian şehrinde bir çarşının bodrum katında çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua'nın haberine göre, yangın cuma yerel saatle 11.00 sularında başladı ve yaklaşık iki saat sürdü.

Yangında biri itfaiye görevlisi 9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yetkililer, yangının kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

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