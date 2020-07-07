Son dakika haberi! - Çin'in Hunan eyaletini sel vurdu
Son dakika haberlerine göre - Çin'in Hunan eyaletini sel vurdu Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle toprak kaymaları yaşandı ve evler sular altında kaldı.
07.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:55
- Çin'in Hunan eyaletini sel vurdu
PEKİN - Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle toprak kaymaları yaşandı ve evler sular altında kaldı.
Çin'in güneyindeki Hunan eyaleti şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde sular altında kaldı. Toprak kaymalarının yaşandığı eyalette birçok ev su altında kaldı. Dün başlayarak etkisini artıran yağış çeşitli köy ve kasabalara zara vererek yollarda tahribata yol açtı. Yaklaşık 300 dönüm ekili dikili alanının da zarar gördüğü belirtildi. Yetkililer Hunan eyatinde yağışların önümüzde günlerde de etkisini artırarak süreceği noktasında uyarılarını sürdürüyor.
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Kaynak: İHA