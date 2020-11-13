Son dakika haberi! Çin, Hindistan'dan deniz ürünleri ithalatını askıya aldı
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Son dakika haberi! Çin, Hindistan'dan deniz ürünleri ithalatını askıya aldı

13.11.2020 14:41 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:45
Son dakika haberi! Çin, Hindistan'dan deniz ürünleri ithalatını askıya aldı

Son dakika haberi: Çin, Hindistan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle deniz ürünleri ithalatını yasakladı.

Çin, Hindistan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle deniz ürünleri ithalatını yasakladı.

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Genel Gümrük İdaresi, Hindistan'dan alınan mürekkep balığı ambalajlarında virüs tespit edilmesinin ardından deniz ürünlerinin ithalatının askıya alındığını duyurdu.

Yetkililer, ithal edilen ürünlerinde virüs riskini önlemek için dondurulmuş gıda denetimlerinin yoğunlaştırılacağı açıklamasında bulundu.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 yeni Kovid-19 vakası tespit edilmiş, toplam vaka sayısı 86 bin 307'ye yükselmişti.

Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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