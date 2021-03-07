Son dakika haberi: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: "Tayvan konusunda uzlaşma veya tavize yer yok"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: "Tayvan konusunda uzlaşma veya tavize yer yok"

07.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:23
Son dakika haberi: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi:

Edinilen son dakika haberine göre Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tayvan konusunda uzlaşma veya tavize yer olmadığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tayvan konusunda uzlaşma veya tavize yer olmadığını söyledi.

Xinhua ajansının haberine göre, Wang, Pekin Tiananmen Meydanı'ndaki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen, ülkenin en üst düzey yasama organı olan 13. Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) ve 13. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (ÇHSDK) 4. Dönem Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Wang, "tek Çin" ilkesinin Çin-ABD'nin siyasi temeli olduğunu savunarak, "Tayvan konusunda uzlaşma veya tavize yer yok." dedi.

Çin'in, ABD'nin Tayvan meselesini düzgün şekilde ele almasını beklediğini vurgulayan Wang, "kırmızı çizgiyi geçme" ve "ateşle oynama" olarak değerlendirdiği, önceki Washington yönetimin uyguladığı Tayvan konusundaki politikalardan ABD'nin vazgeçmesi umudunu dile getirdi.

Wang, Tayvan'ın Çin ile yeniden "birleştirilmesi gerektiği ve kesinlikle birleştirileceği" değerlendirmesinde bulunarak, "Bu, tüm Çin ulusunun tarihinin ve kolektif iradesinin eğilimi. Değiştirilmeyecek ve değiştirilemez." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Wang, Çin'in ikili ilişkileri sağlıklı ve istikrarlı büyüme yolunda ilerletmek için ABD ile çalışmaya hazır olduğunu, ABD'nin de aynı yönde hareket etmesini ve ikili iş birliği üzerindeki "mantıksız yaptırımları" olabildiğince erken kaldırmasını ve yeni engeller koymamasını umduğunu sözlerine ekledi.

Wang'dan Hong Kong'un seçim sisteminin değiştirilmesine destek

Wang, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin seçim sisteminde yapılması düşünülen değişikliklere yönelik desteğini ifade etti.

"Vatanseverlerin Hong Kong'u yönetmesi" uygulanmasının, tek Çin ilkesini geliştirme ve kentte uzun vadeli istikrarı sürdürme ihtiyacı açısından gerekli olduğunu söyleyen Wang, söz konusu değişikliğe ilişkin "Anayasal, meşru, adil ve makul." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Hülya Avşar Serdar Ortaç Esra Dermancıoğlu
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: "Tayvan konusunda uzlaşma veya tavize yer yok" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 13:26:28. #1.15#
title