Son dakika haberi | Çin Devlet Başkanı Şi, Merkel ve Macron ile yarın İklim Zirvesi'nde görüşecek

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yarın çevrim içi düzenlenecek "İklim Zirvesi"ne katılacağı bildirildi.