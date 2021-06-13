Son dakika haberi... Çin'deki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 12'ye yükseldi
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Son dakika haberi... Çin'deki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Çin'deki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 12'ye yükseldi Çin'in Shiyan kentinde meydana gelen doğal gaz patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, 39'u ağır olmak üzere en az 100 kişi yaralandı.

- Çin'deki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

PEKİN - Çin'in Shiyan kentinde meydana gelen doğal gaz patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, 39'u ağır olmak üzere en az 100 kişi yaralandı.

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletine bağlı Shiyan kentinde bu sabah yerel saatle 06.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Zhangwan semtindeki mahallede yaşanan patlamanın doğal gaz hattında meydana geldiği, ancak nedeninin henüz tespit edilemediği belirtildi. Patlamanın meydana geldiği mahallede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer tarafından yapılan son açıklamada ölü sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi. Birçok binanın hasar aldığı faciada en az 150 kişi enkaz altından sağ olarak çıkartıldı. Yerel kaynaklar, patlamada 39'unun durumu ciddi olmak üzere en az 100 kişinin yaralandığını ve hastanede tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

Son dakika haberi... Çin'deki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 12'ye yükseldi
Son dakika haberi... Çin'deki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 12'ye yükseldi
Son dakika haberi... Çin'deki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 12'ye yükseldi
Son dakika haberi... Çin'deki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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