Son dakika haberi: Çin'de yolcu gemisinin batması sonucu 8 kişi öldü
Edinilen son dakika gelişmesine göre Çin'in güneybatısında yolcu gemisinin batması sonucu 8 kişi öldü, 7 kişi kayboldu.
Çin'in güneybatısında yolcu gemisinin batması sonucu 8 kişi öldü, 7 kişi kayboldu.
Xinhua'nın haberine göre, yetkililer, Guicou eyaletinde Zangkı Nehri'nde bir yolcu gemisinin battığını bildirdi.
Yetkililer 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin kurtarıldığını duyurdu.
Kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, gemide tam olarak kaç kişinin bulunduğunu tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti.
AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri