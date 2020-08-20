Son dakika haberi... Çin'de toprak kayması: 5 ölü, 1 yaralı Son dakika gündem haberi... Çin'in Yunnan eyaletinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çin'in Yunnan eyaletinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çin'in Yunnan eyaletindeki Yanjin bölgesinde yer alan bir köyde toprak kayması meydana geldiği belirtildi. İki evin toprak altında kaldığı faciada 33 saat süren 200 kişinin katıldığı kurtarma çalışmaları sonucunda 5 cansız bedene ulaşıldığı kaydedildi. Yaralanan bir kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Toprak kaymasının birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA