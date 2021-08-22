Son dakika haberi: Çin'de şiddetli yağış beklentisi nedeniyle sel uyarısı yapıldı
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Son dakika haberi: Çin'de şiddetli yağış beklentisi nedeniyle sel uyarısı yapıldı

Son dakika haberi: Çin'de şiddetli yağış beklentisi nedeniyle sel uyarısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çin, bazı bölgelerde şiddetli yağış beklenmesi nedeniyle sel uyarısında bulundu.

Çin, bazı bölgelerde şiddetli yağış beklenmesi nedeniyle sel uyarısında bulundu.

Xinhua ajansındaki habere göre, Çin Su Kaynakları Bakanlığından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların üç gün içinde bazı nehirlerdeki su seviyelerinin "en yüksek"in üstüne çıkmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Hınan eyaletinin bazı bölgelerinde beklenen sağanak yağışların ülkenin kuzey ve kuzeybatı bölgelerinin yanı sıra Sarı ve Huay nehirleri boyunca uzanan bölgelerde etkili olacağı bildirildi.

Şiddetli yağışların Sarı, Huai ve Haiy nehirleri bölgelerinde selle sonuçlanmasının muhtemel olduğu vurgulanan açıklamada, su baskınlarına hazırlıklı olunması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, sel kontrolü çalışmalarına rehberlik etmek için etkilenen bölgelere dün üç çalışma grubu gönderildiği, sel ve kuraklığın önlenmesi için 3. seviye acil durum müdahalesinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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