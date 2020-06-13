Son dakika haberi: - Çin'de sel felaketi: 5 ölü, 8 kayıp
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Son dakika haberi: - Çin'de sel felaketi: 5 ölü, 8 kayıp

Son dakika haberine göre - Çin'de sel felaketi: 5 ölü, 8 kayıp Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti.

13.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:43

- Çin'de sel felaketi: 5 ölü, 8 kayıp

PEKİN - Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti. Cadde ve sokakların su altında kaldığı başkent Pekin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Zunyi kentinde 8 kişi kayboldu.

Çin'in başkenti Pekin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Zunyi kentinde, etkisini artıran şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 5 kişi hayatını kaybetti. Selde kaybolan 8 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sel nedeniyle bölgede birçok ev de hasar gördü.

Son dakika haberi: - Çin'de sel felaketi: 5 ölü, 8 kayıp

Kaynak: İHA

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