Son dakika haberi! Çin'de petrol tankeri ile yük gemisi çarpıştı: 14 kişi kayıp Son dakika gündem haberine göre Çin'in Şanghay kenti Yangzı Nehri açıklarında petrol tankeri ile yük gemisinin çarpışması sonucu yangın çıkarken, 14 kişiye ulaşılamadığı açıklandı.

Çin'in Şanghay kenti Yangzı Nehri açıklarında petrol tankeri ile yük gemisinin çarpışması sonucu yangın çıkarken, 14 kişiye ulaşılamadığı açıklandı. Çin'in Şanghay kenti Yangzı Nehri açıklarında 3 bin ton benzin taşıdığı ifade edilen petrol tankeri ile bir yük gemisi çarpıştı. Kaza sonucu petrol tankerinde yangın çıkarken, yük gemisi ise çarpışmadan kısa süre sonra battı. Gemilerde bulunan 3 kişinin kurtarıldığı, 14 kişiye ise ulaşılamadığı bildirildi. (İHA) Kaynak: İHA