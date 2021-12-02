Son dakika haberi! Çin'de otobüs ve kamyon çarpıştı: 8 ölü - Haberler
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Son dakika haberi! Çin'de otobüs ve kamyon çarpıştı: 8 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Çin'de otobüs ve kamyon çarpıştı: 8 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi... Çin'in Anhui eyaletinde otobüs ve kamyonun çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Çin'in Anhui eyaletinde otobüs ve kamyonun çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Çin'in Anhui eyaletindeki Qianshan şehrinde bu sabah saatlerinde bir otobüs ve kamyon çarpıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri ana caddede meydana gelen kazada yaralananların hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.

Kazanın neden meydana geldiği ile ilgili soruşturma başlatıldı. - PEKİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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