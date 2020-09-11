Son dakika haberi! Çin'de otelde doğalgaz patlaması
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Son dakika haberi! Çin'de otelde doğalgaz patlaması

Son dakika haberi... Çin'in güneydoğusundaki Zhuhai kentinde bu sabah yerel saatle 09.00 sıralarında bir otel ile çevresindeki dükkanlarda çıkan yanıgının ardından patlama meydana geldi.

Son dakika haberi! Çin'de otelde doğalgaz patlaması
11.09.2020 11:11 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:15

Çin'in güneydoğusundaki Zhuhai kentinde bu sabah yerel saatle 09.00 sıralarında bir otel ile çevresindeki dükkanlarda çıkan yanıgının ardından patlama meydana geldi.

Yangına ve patlamaya, 11 itfaiye aracı ile 55 itfaiyeci müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. 4 kişinin  ağır yaralandığı, çok sayıda kişinin hafif sıyrıklarla kurtulduğu patlamanın yangın nedeniyle gaz borularında yaşanmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.


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Kaynak: DHA

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