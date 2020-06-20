Son dakika haberi... Çin'de mucize kurtuluş: Tırın altında kalan kadını kaskı kurtardı
Gelen son dakika haberine göre Çin'de tırın altında kalan motosiklet sürücüsü bir kadın kaskı sayesinde kurtuldu.
20.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:54
Çin'de tırın altında kalan motosiklet sürücüsü bir kadın kaskı sayesinde kurtuldu.
Çin'in Zhuji şehrinde motosikletle yolun karşısına geçen bir kadın hızla gelen tırın altında kaldı. Sürücüsünün hamlesi sonucu devrilen tırın altında kalan kadın takrığı lkask sayesinde ufak yaralarla kazayı atlattı. O anlar kameraya an be an yansıdı.
Kaynak: DHA