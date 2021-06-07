Son dakika haberi | Çin'de maden ocağındaki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi
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Son dakika haberi | Çin'de maden ocağındaki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi

Son dakika haberi | Çin'de maden ocağındaki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Çin'in orta kesiminde kömür madeni ocağında yaşanan patlamada ölü sayısı 4'e çıktı.

Çin'in orta kesiminde kömür madeni ocağında yaşanan patlamada ölü sayısı 4'e çıktı.

Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN), Henan eyaletindeki maden ocağında meydana gelen patlamada ölen işçilerin sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.

Yetkililer, patlamada kaybolan 4 işçinin arandığını kaydetti.

Henan'da 5 Haziran'da Hebi Kömür ve Elektrik Şirketinin işlettiği maden ocağında patlama meydana gelmişti.

Eyalet yetkilileri, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, kaybolan 6 kişinin arandığını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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