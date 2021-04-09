Son dakika haberi! Çin'de maden ocağında grizu patlaması: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Riyaz Ul Khaliq - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Çin'in güneybatısında kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında bir kişi hayatını kaybetti.
Çin'in güneybatısında kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında bir kişi hayatını kaybetti.
Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) haberine göre, Guicou eyaletinin Cinşa kentindeki maden ocağında grizu patlaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi mahsur kaldı.
Yetkililer, mahsur kalan 7 kişiyi kurtarmak için arama kurtarma çalışması başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Riyaz Ul Khaliq