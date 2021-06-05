Son dakika haberi: Çin'de kömür madeninde patlama: 2 ölü
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Son dakika haberi: Çin'de kömür madeninde patlama: 2 ölü

Son dakika haberi: Çin'de kömür madeninde patlama: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Çin'in Henan eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişiye ise ulaşılamıyor.

Çin'in Henan eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişiye ise ulaşılamıyor.

Çin'in Henan eyaletinde yer alan Hebi Kömür ve Elektrik Şirketinin işlettiği kömür madeninde patlama meydana geldi. Eyalet yetkilileri patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin de kaybolduğunu açıkladı. Yetkililer, ulaşılamayan 6 kişi için başlatılan arama-kurtarma çalışmasının devam ettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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