Son dakika haberi: Çin'de bizonun küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada
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Son dakika haberi: Çin'de bizonun küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada

Son dakika haberi: Çin'de bizonun küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Çin'de bir bizon, küçük çocuğa saldırdı.

Çin'de bir bizon, küçük çocuğa saldırdı. Çocuğu boynuzlayarak havaya fırlatan bizon saldırı anları an be an kameraya yansıdı.

Çin'in Fujian eyaletindeki Longyan şehrindeki Pingchuan kasabasında meydana gelen olayda, bizon küçük çocuğa saldırdı.Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, bizonun çocuğa doğru doğru koştuğu görülüyor. Bizonun park halindeki bir otomobilin yanında çocuğu yere düşürerek, boynuzladıktan sonra havaya fırlattığı anlar da kameraya yansıdı. Olay da bizon tarafından saldırıya uğrayan çocuğun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika dünya: Çin'de bizonun küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada
Son dakika dünya: Çin'de bizonun küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada
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