Son dakika haberi: Çin'de bir fabrikada kimyasal sızıntı: 8 ölü
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Son dakika haberi: Çin'de bir fabrikada kimyasal sızıntı: 8 ölü

Son dakika haberi: Çin'de bir fabrikada kimyasal sızıntı: 8 ölü
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Çin'in Guicou eyaletine bağlı Guiyang şehrindeki bir fabrikada zehirli kimyasal sızıntısı nedeniyle 8 kişi öldü.

Çin'in Guicou eyaletine bağlı Guiyang şehrindeki bir fabrikada zehirli kimyasal sızıntısı nedeniyle 8 kişi öldü.

Yetkililer, kimyasal sızıntının, fabrika işçilerinin tesisteki bir araçtan böcek ilaçlarında da kullanılan metil formatın sevkiyatını yapmaya çalıştıkları sırada meydana geldiğini belirtti.

Fabrikadaki kazada 8 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çin'de kimyasal maddelerin işlenmesine bağlı ölümcül kazalar son yıllarda yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu.

2019'da, ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletinde bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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