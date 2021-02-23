Son dakika haberi... Çin'de altın madenindeki patlamadan sorumlu 45 kişi ağır cezalara çarptırılabilir
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Son dakika haberi... Çin'de altın madenindeki patlamadan sorumlu 45 kişi ağır cezalara çarptırılabilir

23.02.2021 19:21 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:24
Son dakika haberi... Çin'de altın madenindeki patlamadan sorumlu 45 kişi ağır cezalara çarptırılabilir

Bir son dakika haberine göre Çin'de 10 Ocak'ta gerçekleşen altın madenindeki patlamayla ilgili aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 45 kişinin ağır cezalarla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Çin'de 10 Ocak'ta gerçekleşen altın madenindeki patlamayla ilgili aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 45 kişinin ağır cezalarla karşı karşıya olduğu bildirildi.

İktidardaki Komünist Partisinin yayın organı People's Daily'nin haberine göre, Şandong eyaletindeki altın madeninde 10 kişinin yaşamını kaybetmesine neden olan patlamayla ilgili 45 kişinin ağır cezalara çarptırılabileceği ifade edildi.

Yargılanacaklar arasında 28 kamu görevlisi, madeni işleten şirketin sahibi dahil 16 şirket yetkilisi ve madenin bulunduğu Yentai kentinin Şişia ilçesi yöneticisinin yer aldığı belirtildi.

Şirket sahibi ve Şişia ilçesi yöneticisinin hukuki yaptırıma uğramamak için kazayı 24 saatten fazla süre yetkililere bildirmedikleri gerekçesiyle ceza alabilecekleri ifade edildi.

Şandong eyaletinin Yentai kentinin Şişia ilçesine bağlı Şiçıng kasabasında 10 Ocak'ta, inşaat halindeki bir altın madeninde meydana gelen patlamada 10 kişi ölmüştü.

Arama kurtarma çalışmaları sonucu 24 Ocak'ta 11 işçi olay yerinden kurtarılmış, 1 işçiye ise ulaşılamamıştı.

Çin'de 32 bin maden için denetim talimatı

Çin Ulusal Maden Güvenlik İdaresi, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kazaları önlemek için ülkenin kömür haricindeki 32 bin madeninin kapsamlı şekilde denetlenmesi kararı almıştı.

Denetimlerin marta kadar süreceği bildirilen açıklamada, kurallara uymayanların ciddi yaptırımlarla karşılaşacağı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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