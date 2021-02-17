Son dakika haberi: Çin'de altın madeninde yangın: 6 ölü
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Son dakika haberi: Çin'de altın madeninde yangın: 6 ölü

17.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:30
Son dakika haberi: Çin'de altın madeninde yangın: 6 ölü

Son dakika haberi... Çin'in Şandong eyaletindeki bir altın madeninde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Şandong eyaletindeki bir altın madeninde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua ajansının haberine göre, eyaletin Caoyüen kentindeki Saociava Altın Madeni'nde sabah saatlerinde işçilerin ekipman bakımı yaptığı sırada yangın çıktı.

Yangın sonucu 10 kişinin mahsur kaldığı madende 6 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eyaletin Yentai kentindeki bir madende ise 11 Ocak'ta patlama meydana gelmişti. 22 kişinin mahsur kaldığı madende en az 10 kişi yaşamını yitirmiş geri kalanlar yaklaşık 2 hafta süren kurtarma çalışmalarının ardından yer altından çıkarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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