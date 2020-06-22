Son dakika haberi! Çin'de 8 çocuk nehirde boğuldu Bir son dakika haberine göre Çin'in Chongqing kentinde nehre düşen çocuğu kurtarmak için arkadaşlarının da nehre atlaması sonucu 8 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Çin'in Chongqing kentinde nehre düşen çocuğu kurtarmak için arkadaşlarının da nehre atlaması sonucu 8 çocuk boğularak hayatını kaybetti. Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing kentinin Tongnan bölgesindeki Tongjia köyünde 8 çocuk, oyun oynamak için nehir kenarına geldi. Bu sırada çocuklardan biri nehre düştü. Nehre düşen arkadaşlarını kurtarmak isteyen diğer çocuklarının da nehre atlaması sonucu 8 çocuk boğularak hayatını kaybetti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ilkokula çağındaki 8 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi. - PEKİN Kaynak: İHA