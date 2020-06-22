Son dakika haberi! Çin'de 8 çocuk nehirde boğuldu
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Son dakika haberi! Çin'de 8 çocuk nehirde boğuldu

Bir son dakika haberine göre Çin'in Chongqing kentinde nehre düşen çocuğu kurtarmak için arkadaşlarının da nehre atlaması sonucu 8 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Son dakika haberi! Çin'de 8 çocuk nehirde boğuldu
22.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:44

Çin'in Chongqing kentinde nehre düşen çocuğu kurtarmak için arkadaşlarının da nehre atlaması sonucu 8 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing kentinin Tongnan bölgesindeki Tongjia köyünde 8 çocuk, oyun oynamak için nehir kenarına geldi. Bu sırada çocuklardan biri nehre düştü. Nehre düşen arkadaşlarını kurtarmak isteyen diğer çocuklarının da nehre atlaması sonucu 8 çocuk boğularak hayatını kaybetti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ilkokula çağındaki 8 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirildi. - PEKİN

Kaynak: İHA

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