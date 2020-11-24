Son dakika haberi... Çin'de 43 araçlı zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Son dakika haber: Çin'in Şensi eyaletindeki bir otoyolda yoğun sis nedeniyle 43 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Çin'in Şensi eyaletindeki bir otoyolda yoğun sis nedeniyle 43 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 kişinin hayatının kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Kaza, Çin'in Şensi eyaletindeki Baotou-Maoming Otoyolu'nda meydana geldi. Yerel kaynaklar, kazanın yoğun sis nedeniyle meydana geldiğini ve 43 aracın kazaya karıştığını bildirdi. Çin medyası, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını duyurdu. Kaza bir metanol taşıyan bir kamyonun devrildiği, 10 aracın da yandığı ifade edildi. Çıkan yangının devrilen kamyona ulaşmadan söndürüldüğü ve bir facianın önüne geçildiği vurgulanırken, bölgeye 16 itfaiye aracının ve 105 itfaiye personelinin sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı