Son dakika haberi | Çin'de 22, Güney Kore'de 197 yeni Kovid-19 vakası görüldü
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Son dakika haberi | Çin'de 22, Güney Kore'de 197 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 22, Güney Kore'de 197 yeni vaka tespit edildi.

Son dakika haberi | Çin'de 22, Güney Kore'de 197 yeni Kovid-19 vakası görüldü
17.08.2020 12:03 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:06

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 22, Güney Kore'de 197 yeni vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 22 yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de toplam vaka sayısı 84 bin 849'a yükseldi.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen 79 bin 603 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 612 olarak açıklandı.

İlk aşı patenti onaylandı

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in ilk Kovid-19 aşı patentini onaylandığı duyuruldu.

Şinhua ajansı da aşı adayının güvenli olduğunu ve bağışıklık tepkisi ürettiğini belirtti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 197 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni tespit edilen 279 vakadan 89'u başkent Seul'de, 67'si Gyeonggi eyaleti ile çevre bölgelerinde görüldü.

Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, halka evde kalmaları ve Seul ile Gyeonggi'de yaşayanlara iki hafta boyunca ülkenin diğer bölgelerine seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yaptı.

Güney Kore'de tespit edilen yeni vakalar 4. gününde de 3 basamaklı rakamlarda olmayı sürdürüyor.

Toplam vaka sayısının 15 bin 515'e çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 917 kişi iyileşti.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı görülmeyen ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 305 kişi hayatını kaybetti.

Devlet Başkanı Moon karşıtı protestoya katılan rahipte Kovid-19 saptandı

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Seong Yeon-il, Seul'de Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in karşıtı protestoya katılan ve ülkenin kuzeyinde 319 vakayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir kilisenin aşırı muhafazakar rahibi Jun Kwang-hun'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yetkililer, hafta sonu yapılan protestoya katılan ve Kovid-19 belirtisi görülen kişilere test yaptırmaları çağrısı yaptı.

Ayrıca Güney Kore hükümeti, son aylarda hükümet karşıtı protestolara liderliğiyle ve Moon'a karşı eleştirileriyle tanınan rahip Jun hakkında kilise cemaatini Kovid-19 çalışmalarıyla ilgili yanlış bilgilendirdiği ve onları test yaptırmaktan vazgeçirdiği iddiasıyla dava açtı.

Yetkililer, kilise cemaatinden 2 bin kişiye Kovid-19 testi yaptı, 2 bin kişiye daha test yapılması bekleniyor.

Moon karşıtı protestoya binlerce kişi katılmıştı.

Ülkede dün 297 yeni vakanın kaydedilmesiyle 8 Mart'tan bu yana rastlanılan en yüksek vaka görülmüştü. Güney Kore'de 8 Mart'ta 367 vakaya rastlanmıştı.

Hükümet, vaka sayılarının son haftalarda yükselişe geçtiği ülkede Kovid-19'la mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamıştı.

Yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler, müzeler kapanacak. Katılımcı sayısı, kapalı mekanlarda yapılan toplu aktivitelerde 50, dışarıda yapılan aktivitelerde 100'ü geçemeyecek.

Kafe, restoranlar ise müşterilerin maske takması şartıyla faaliyetlerini sürdürecek.

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Kaynak: AA

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