Son dakika haberi: 'CİN ÇIKARMA' BAHANESİYLE 2 KADINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU, TUTUKLANDI
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Son dakika haberi: 'CİN ÇIKARMA' BAHANESİYLE 2 KADINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU, TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'cin çıkarma' seansı yaptığı ve 2 kadına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen Hakan Azak (38), tutuklandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'cin çıkarma' seansı yaptığı ve 2 kadına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen Hakan Azak (38), tutuklandı.

Alanya'da cin çıkardığı iddia edilen Hakan Azak'ın, taciz ettiği ve ilişkiye zorladığı öne sürülen H.K. (32) ve G.G. (46) adlı kadınlar, şüpheli hakkında jandarmaya şikayetçi oldu. Bir süredir kendisinde cin olduğu iddiasıyla sözde cinci hoca Hakan Azak'a eşiyle birlikte gittiğini anlatan H.K., şüpheli tarafından elle taciz edildiğini, kendisiyle ilişkiye girme isteğini reddettiği için tehdit edildiğini ifade etti. H.K., sözde hocanın ilişki isteğini kabul etmezse kendisine ve ailesine cinleri musallat edeceği şeklinde tehdit ettiğini, telefonundan engellemesine rağmen başka numaralardan arayarak rahatsız etmeye devam ettiğini kaydetti. Hakan Azak'ın ayrıca seans uyguladığı G.G. adlı kadını da aynı şekilde taciz ettiği, H.K.'yı kendisine ayarlamazsa ona da cinleri musallat edeceği şeklinde tehdit ettiği iddia edildi.

Tehditlere dayanamayan kadınlar, eşleriyle birlikte Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, Hakan Azak hakkında şikayetçi oldu. Jandarma tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Azak, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi: 'CİN ÇIKARMA' BAHANESİYLE 2 KADINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU, TUTUKLANDI
Son dakika haberi: 'CİN ÇIKARMA' BAHANESİYLE 2 KADINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU, TUTUKLANDI
Son dakika haberi: 'CİN ÇIKARMA' BAHANESİYLE 2 KADINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU, TUTUKLANDI
Son dakika haberi: 'CİN ÇIKARMA' BAHANESİYLE 2 KADINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU, TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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