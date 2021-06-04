Son dakika haberi... Çin, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından güvenliğin sağlanması için bölgesel iş birliği çağrısı yaptı
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Son dakika haberi... Çin, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından güvenliğin sağlanması için bölgesel iş birliği çağrısı yaptı

Son dakika haberi... Çin, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından güvenliğin sağlanması için bölgesel iş birliği çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Çin, ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede güvenliğin sağlanabilmesi için bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Çin, ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede güvenliğin sağlanabilmesi için bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kuteyşi, bölgesel konuların tartışıldığı çevrim içi toplantıda buluştu.

Bakan Vang, burada yaptığı konuşmada, çekilmenin ardından Afganistan'da istikrarın sağlanabilmesi için üç ülkenin iletişim ve iş birliğini geliştirmesi gerektiğine işaret etti.

Yabancı askerlerin çekilme sürecinin, düzenli ve sorumlu yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Vang, Afganistan'daki güvenlik durumunun bozulmasına ve ülkenin teröristlerin eline geçmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Vang, "Yabancı güçlerin çekilmesine hız verilmesiyle Afganistan ve çevresinin güvenlik ve istikrarı yeni zorluklarla karşı karşıya bulunuyor. Barış ve yeniden uzlaşma süreci bu durumdan olumsuz etkilendi, silahlı çatışmalar ve terörist etkinlikler yoğunlaştı." ifadelerini kullandı.

Zirvede bakanların, "Terörist kişi ve organizasyonların, kontrol ettikleri bölgeleri başka ülkelerde suç faaliyeti yürütmek için kullanmasının engellenmesi gerektiğine işaret ettiği" bildirildi.

Çin, ABD ve müttefiki ülkelerin Afganistan'daki varlığına itiraz etmekle birlikte, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile dar bir sınır koridoruna sahip ülkedeki olası kargaşanın kendi iç güvenliğini tehdit etmesinden endişe duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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