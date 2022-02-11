Son dakika haberi... Çikolata kutusunda esrara gözaltı

ŞANLIURFA'da, polis ekiplerince arama yapılan otobüste yolcu Mehmet K., çantasındaki çikolata kutusunda 700 gram esrar ele geçirilince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent girişinde şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim yaptı. Arama yapılan otobüslerden birinin bagajında, yolculardan Mehmet K.'ye ait çantanın içindeki çikolata kutusunda 700 gram esrar bulundu. Polis ekipleri, esrara el koyarken, yolcu Mehmet K. de gözaltına alındı.