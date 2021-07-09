Son dakika haberi | Çiftlikköy'de trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberi | Çiftlikköy'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi | Çiftlikköy'de trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Yalova-İzmit yolunda meydana gelen kazada bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Yalova-İzmit yolunda meydana gelen kazada bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Çiftlikköy ilçesine meydana gelen kazada, Yalova istikametine giden 34 FP 3437 plakalı kamyonet üst geçit ile yan yol arasında kalan bariyere çarptı. kazada yaralanan sürücü Çiftlikköy İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralı ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - YALOVA

Son dakika haberi | Çiftlikköy'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi | Çiftlikköy'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi | Çiftlikköy'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi | Çiftlikköy'de trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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