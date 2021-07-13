Son dakika haberi... "Çiftlik Bank" soruşturmasında tutuklanan Mehmet Aydın'ın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava kapsamında da tutukluluğuna karar...
Son dakika haber... "Çiftlik Bank" soruşturmasında tutuklanan Mehmet Aydın'ın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava kapsamında da tutukluluğuna karar verildi.
"Çiftlik Bank" soruşturmasında tutuklanan Mehmet Aydın'ın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava kapsamında da tutukluluğuna karar verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz