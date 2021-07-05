Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı
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Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Ekonomi

Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadesi bu akşam alınmaya başlanacak. Aydın'ın getirdiği evraklar incelenip müfettiş raporuyla karşılaştırılırken ifadesi için 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da uçakta gözaltına alınan 'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın emniyetteki işlemler sürüyor.

RAPORLAR KARŞILAŞTIRILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde gözaltında bulunan Aydın'ın Brezilya'dan yurda yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfalık evraklar, polis ekiplerince incelenip müfettiş raporları ile karşılaştırıldı.

60 SAYFALIK SORULAR HAZIRLANDI

Soruşturma için oluşturulan özel ekip tarafından, Aydın'a sorulmak üzere yaklaşık 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı. Polis ekiplerince, ifade alma işlemine bu gece başlanacağı öğrenildi.

Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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