Son dakika haberi | Çiftçiler ürünlerini DİTAP üzerinden satıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Çiftçiler ürünlerini DİTAP üzerinden satıyor

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde üreticiler yetiştirdikleri ürünlerini Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Dijital Tarım Pazarı" (DİTAP) sistemiyle pazarlıyor.

09.07.2020 20:40 | Son Güncelleme: 09.07.2020 20:47

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde üreticiler yetiştirdikleri ürünlerini Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Dijital Tarım Pazarı" (DİTAP) sistemiyle pazarlıyor.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kadıoğluçiftliği Mahallesinde üretilen ürünler DİTAP aracılığıyla başka şehirlerden alıcı buluyor.

Sistem üzerinden bugün yapılan satışta, çiftçi Rızvan Peker'e ait 1000 ton biber ve 500 ton salatalık Ankara'dan bir firmaya online uygulamayla aracılığıyla satıldı.

Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, satışla ilgili yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini anımsatarak, "Yani insanlar mümkün olduğunca sosyal mesafeye uyarak, araya zaman ve mekan koyarak işlerini yapmaya gayret ediyorlar. Bunlardan bir tanesi de elektronik ortamda olan DİTAP dijital bir platform. Burada alıcı ve satıcılar bir araya gelip ürünlere fiyat vermekte ve daha sonrada bu ürünleri alıp satmaktadırlar." dedi.

Uygulamaya ilişkin "Alıcı için uygun fiyattan alma, satıcı için de yüksek fiyattan satma gibi bir olanak var." ifadesini kullanan Saltaş, satıcıyla tüketici arasında fiyat uçurumunun da bu uygulamayla giderildiğine dikkat çekti.

Saltaş, DİTAP'dan dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, "Artık insanlar tüm işlerini elektronik ortamda evlerinde yapıyorlar. İş yerlerine kısıtlı zamanda uğruyorlar. Bu uygulama bunun tarımda da olabileceğinin örneğidir." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Bozkurt ise üreticilerin ürünlerini sistem üzerinden Türkiye'nin her noktasına pazarlama şansının olduğunu söyledi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi | Çiftçiler ürünlerini DİTAP üzerinden satıyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 3. Sayfa
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü Güncel
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 3. Sayfa
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor
Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Bülent Turan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Hadise Coşkun Sabah Bergüzar Korel
Spor Falcao Podolski Adem Büyük Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Karar Temmuz Türk Lirası Aytemiz Alanyaspor
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Çiftçiler ürünlerini DİTAP üzerinden satıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 21:01:16. #1.15#
title