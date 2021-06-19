Son dakika haberi | Ciciler Köyü muhtarı hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Ciciler Köyü muhtarı hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Ciciler Köyü muhtarı hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Bilecik'in Osmaneli ilçesi Ciciler Köyü'nün Muhtarı Ahmet Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Ciciler Köyü'nün Muhtarı Ahmet Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Köyde 3 dönemdir köy muhtarlığı yapan Ahmet Yılmaz bir süredir sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Yılmaz, dün gece tedavi gördüğü Bilecik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Vefat eden Merhum Yılmaz'ın cenazesinin bugün Ciciler Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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