Son dakika haberi | Ciciler Köyü muhtarı hayatını kaybetti
Edinilen son dakika haberine göre Bilecik'in Osmaneli ilçesi Ciciler Köyü'nün Muhtarı Ahmet Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bilecik'in Osmaneli ilçesi Ciciler Köyü'nün Muhtarı Ahmet Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Köyde 3 dönemdir köy muhtarlığı yapan Ahmet Yılmaz bir süredir sağlık sorunları yaşamaya başladı.
Yılmaz, dün gece tedavi gördüğü Bilecik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Vefat eden Merhum Yılmaz'ın cenazesinin bugün Ciciler Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı