Son dakika haberi! CHP Sarıgöl İlçe Kadın Kollarından ilçedeki kadın cinayetine tepki

Son dakika haberler... CHP Sarıgöl İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, ilçede 23 Şubat'ta Semiha Peker'in durakta beklerken tüfekle ateş açılarak öldürülmesiyle ilgili davaya müdahil olmak istediklerini belirtti.

CHP Sarıgöl İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, ilçede 23 Şubat'ta Semiha Peker'in durakta beklerken tüfekle ateş açılarak öldürülmesiyle ilgili davaya müdahil olmak istediklerini belirtti.

Sarıgöl Belediye Sarayı önünde basın açıklaması yapan İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Erin, Peker'in ölümüne neden olan kişinin en ağır şekilde ceza alması için çalışacaklarını söyledi.

Kadınların öldürülmeyi, dövülmeyi ve aşağılanmayı hak etmediğini dile getiren Erin, bu duruma boyun eğmeyeceklerini belirtti.

Erin, şunları kaydetti:

"Kadınların evlerinde, sokaklarda, caddelerde, yolculuklarında, iş yerlerinde taciz edilme endişesi ile değil güvenle yaşayabilmelerini istiyoruz. Devletimiz çağdaş, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmeli. Kadına karşı işlenen suçlarda kadının giydiği elbiselerin rengi, makyajı, evlerine bir saat geç gelmeleri, cep telefonlarıyla sıkça konuşması gibi nedenler tahrik sayılarak büyük ceza indirimleri uygulanmamasını istiyoruz."

Erin ve çok sayıda kadın daha sonra Peker'in annesi Şengül Kavas'ı evinde ziyaret ederek taziyede bulundu. Grup daha sonra Sarıgöl Belediye Kabristanlığına giderek Peker'in mezarını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan