Son dakika haberi! CHP'nin 37. Olağan Kurultayı
Son dakika politika haberi... CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için başvurular başladı.
25.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:19
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için başvurular başladı.
CHP'nin Bilkent Odeon'da yapılan 37. Olağan Kurultayı, çalışmalarını sürdürüyor.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından kurultay komisyonları oluşturuldu.
Bu arada Divan Başkanı Özlem Çerçioğlu, Genel Başkanlık için başvuruların saat 15.00'e kadar divana yapılmasını istedi.
CHP'de 1356 delege bulunurken genel başkan adaylığı için tüzük gereği yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor.
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Kaynak: AA