Son dakika haberi! CHP milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasına "davadan vazgeçmesini teklif ettiği" iddiası

Son dakika haberler... AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin babası Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarına ilişkin, "Doğru olmadığına inanmak istediğimiz bu iddiayla...

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin babası Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarına ilişkin, "Doğru olmadığına inanmak istediğimiz bu iddiayla ilgili ailemizin ve avukatların söylemlerini dikkatle takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, yazılı açıklamasında, Pınar Gültekin'in ailesinin bulunduğu son derece önemli iddiayı büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Mehmet Yavuz Demir, açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

"Doğru olmadığına inanmak istediğimiz bu iddiayla ilgili ailemizin ve avukatların söylemlerini dikkatle takip ediyoruz. Başından bu yana yanında olduğumuz ailemize bir kez daha sabır dileklerimi iletiyor, Pınar kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç