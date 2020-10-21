Son dakika haberi: CHP'li Ünsal: "Şehir hastaneleri muhasebe kayıtları alabildiğine hatalı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: CHP'li Ünsal: "Şehir hastaneleri muhasebe kayıtları alabildiğine hatalı"

21.10.2020 15:39 | Son Güncelleme: 21.10.2020 15:51
Son dakika haberi: CHP'li Ünsal:

Bir son dakika haberine göre CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Şehir hastaneleri muhasebe kayıtları alabildiğine hatalı." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Şehir hastaneleri muhasebe kayıtları alabildiğine hatalı." dedi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şehir hastanelerinin, sağlık sisteminin başındaki en büyük "bela"lardan biri olduğunu öne sürdü. Son Sayıştay raporlarına göre de usulsüzlükler bulunduğunu savunan Ünsal, hastanelerin sözleşmelerinin devlet ve vatandaş açısından en olumsuz şekilde hazırlandığını iddia etti. Ünsal, her yıl milyarlarca liranın bu hastaneleri işleten şirketlere gittiğini ileri sürdü.

Sağlık tesislerinde kullanılan cerrahi aletlerin, şehir hastanelerinde sarf malzemesi olarak muhasebe edildiğini öne süren Ünsal, bir enjektörün sarf malzemesi olduğunu ancak cerrahi aletlerin kullanılıp atılan bir şey olmadığını savundu. Bazı muhasebe kayıtlarının da hatalı yapıldığını öne süren Ünsal, "Şehir hastaneleri muhasebe kayıtları alabildiğine hatalı." dedi.

Ünsal, devletin çalıştırdığı her doktor için zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırması gerektiğini ancak Sağlık Bakanlığının yükümlülüğünü yerine getirmediğini öne sürdü.

Zorunlu mali sigorta yapılmadığı için hatalı tıbbi işlemlerden zarar görenlere ödenen tazminatın da devlete kaldığını ileri süren Ünsal, şehir hastanelerinin eksikliklerinin devleti zarara uğrattığına dair iddiasına yönelik örnekler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halil Sezai Yavuz Bingöl Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Babel Ozan Kabak Şenol Güneş Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Rus Grip Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: CHP'li Ünsal: "Şehir hastaneleri muhasebe kayıtları alabildiğine hatalı" - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 18:17:05. #1.14#
title