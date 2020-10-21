Son dakika haberi: CHP'li Ünsal: "Şehir hastaneleri muhasebe kayıtları alabildiğine hatalı"

Bir son dakika haberine göre CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Şehir hastaneleri muhasebe kayıtları alabildiğine hatalı." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Şehir hastaneleri muhasebe kayıtları alabildiğine hatalı." dedi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şehir hastanelerinin, sağlık sisteminin başındaki en büyük "bela"lardan biri olduğunu öne sürdü. Son Sayıştay raporlarına göre de usulsüzlükler bulunduğunu savunan Ünsal, hastanelerin sözleşmelerinin devlet ve vatandaş açısından en olumsuz şekilde hazırlandığını iddia etti. Ünsal, her yıl milyarlarca liranın bu hastaneleri işleten şirketlere gittiğini ileri sürdü.

Sağlık tesislerinde kullanılan cerrahi aletlerin, şehir hastanelerinde sarf malzemesi olarak muhasebe edildiğini öne süren Ünsal, bir enjektörün sarf malzemesi olduğunu ancak cerrahi aletlerin kullanılıp atılan bir şey olmadığını savundu. Bazı muhasebe kayıtlarının da hatalı yapıldığını öne süren Ünsal, "Şehir hastaneleri muhasebe kayıtları alabildiğine hatalı." dedi.

Ünsal, devletin çalıştırdığı her doktor için zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırması gerektiğini ancak Sağlık Bakanlığının yükümlülüğünü yerine getirmediğini öne sürdü.

Zorunlu mali sigorta yapılmadığı için hatalı tıbbi işlemlerden zarar görenlere ödenen tazminatın da devlete kaldığını ileri süren Ünsal, şehir hastanelerinin eksikliklerinin devleti zarara uğrattığına dair iddiasına yönelik örnekler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı