Son dakika haberi | CHP'li Tanal: "Enis Berberoğlu milletvekilliğini yeniden kazanmalı"

Son dakika haberi... CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali tespitinin ardından Enis Berberoğlu'nun sabıkasının silinmesi ve milletvekillini yeniden kazanması için Meclis'e yazı yazılması gerektiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali tespitinin ardından Enis Berberoğlu'nun sabıkasının silinmesi ve milletvekillini yeniden kazanması için Meclis'e yazı yazılması gerektiğini söyledi.

Tanal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu hakkındaki kararı ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin yeniden yargılama talebini reddetmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Berberoğlu'nun yargılanması sürecini anlatan Tanal, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Bebreroğlu hakkında verdiği 25 yıl mahkumiyet kararının istinaf mahkemesince bozularak 5 yıl 10 aya indirildiğini belirtti. Anayasa Mahkemesinin de Berberoğlu hakkında "hak ihlali" kararı verdiğini anımsatan Tanal, dosyanın istinaf yerine ağır ceza mahkemesine gönderilmesinin "hukuk garabeti" olduğunu savundu. İstinaf mahkemesinin kararı karşısında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararının yok hükmünde olduğunu öne süren Tanal, şöyle konuştu:

"14 Ağır Ceza Mahkemesi yetkisinde olmayan bir karar vererek suç işlemektedir. HSK'yı göreve davet ediyorum. Bu durumda Enis Bey 25 yıl mı cezaevinde yatacak, 5 yıl 10 ay mı cezaevinde yatacak? Yargı sorunları çözer, yargı cenazeyi ortada bırakmaz. Nedir bu cenaze? Mevcut olan hukuka aykırılıktır. Burada hak ihlali vardır. Anayasa Mahkemesinin 'Hak ihlalini ortadan kaldırın' kararına istinaden yapılacak olan, Enis Berberoğlu'nun sabıkasının silinmesi, kaybedilen milletvekilliğinin yeniden kazanılması için Meclise yazı yazılmasıdır. Aksi taktirde burada Anayasa Mahkemesinin kararını baypas ederek suç işlenmiş olur."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tanal, Türk Tabipleri Birliği ile ilgili tartışmalara ilişkin görüşünün sorulması üzerine, Anayasa'nın sivil toplum kuruluşlarına ilişkin maddelerinin ne çoklu baroyu ne de çoklu Türk Tabipleri Birliğini kabul ettiğini öne sürdü.

Tanal, düşünce özgürlüğünün anayasal güvencede olduğunu ifade ederek "Toplumda farklı düşüncelerin olması toplumu geliştirir." dedi.

Mahmut Tanal, erken seçim tartışmalarıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine ise "Eğer bir ülkede sürekli fabrikalar kapanıyor, cezaevi sayısı artıyorsa o ülke iyi idare edilmiyor demektir. Dünyada şu an kapladığı alan itibarıyla en fazla cezaevi bulunan ülke Türkiye'dir. Ülke iyi idare edilemediği için bir an evvel erken seçim olmalıdır. Toplum rahat bir nefes alır. Bu bir güven oylaması anlamına da gelir. Türkiye'deki bu tıkanmışlığı bir erken seçim ortadan kaldırabilir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen