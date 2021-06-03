Son dakika haberi! CHP'li Sındır: "İzmir yatırım fakiri bir il haline dönüştürülmüştür"
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Son dakika haberi! CHP'li Sındır: "İzmir yatırım fakiri bir il haline dönüştürülmüştür"

Son dakika haberi! CHP'li Sındır: 'İzmir yatırım fakiri bir il haline dönüştürülmüştür'
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Cumhurbaşkanlığı 2021 Yılı Yatırım Programı'nda İzmir'e ayrılan ödeneğe işaret ederek, "İzmir merkezi yönetim tarafından yatırım fakiri bir il haline dönüştürülmüştür.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Cumhurbaşkanlığı 2021 Yılı Yatırım Programı'nda İzmir'e ayrılan ödeneğe işaret ederek, "İzmir merkezi yönetim tarafından yatırım fakiri bir il haline dönüştürülmüştür." dedi.

Sındır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in kamu yatırımlarından yeterince yararlanmadığını savundu.

İller arası yatırım ortalamasına göre İzmir'de 2019 yılında kişi başı 522 lira, İstanbul'da 688 lira, Ankara'da ise 1261 lira yatırımın yapıldığını dile getiren Sındır, dengesiz bir yatırım programının İzmir'e yakışmadığını söyledi.

Sındır, 2011 seçimleri öncesinde açıklanan "35 İzmir 35 Proje"sinin bir kaçının tamamlandığını, büyük bir kısmının hala yerine getirilmediğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı 2021 Yılı Yatırım Programı'nı istemesine rağmen kendisine ulaştırılmadığını, internetten edindiği bu yatırım programında, özellikle DSİ ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uzun yıllardır yapılmayan, sekte uğrayan yatırımların görüldüğünü iddia etti.

Sındır, "İzmir, ne tarımsal sulama ne içme suyuna dair merkezi yönetim bütçesi üzerinden hiçbir yatırımı görmüyor. Önümüzdeki yıllar içerisinde bize heyecan verecek bir proje de ortada yok." diye konuştu.

İzmir-Ankara YHT Projesi'nin 2007'de başladığını, 2011'de tamamlanmasının projelendirildiğini dile getiren Sındır, "Bu proje, 2019'dan 2022'ye, bu yılki yatırımda da 2023'e uzatılmış, kalan ödenek halen projede 6,5 milyar lira. 2021 ödeneği de 1,9 milyar lira. Bu projeyi sadece İzmir yatırımı olarak düşünmek de yanlış olur. İzmir, Uşak, Afyon da dahil olmak üzere bölge insanımızın yararlanacağı bir demiryolu projesi." şeklinde konuştu.

2021 Yılı Yatırım Programı'nda İzmir için 3 milyar lira ödenek öngörüldüğünü aktaran Sındır, şöyle konuştu:

"Sayın Vali, nereden aldığını bilemediğimiz kamu yatırımı için İzmir'e 2021'de 5 milyar liralık kamu yatırımı yapılacak diye bir rakam açıklıyor. Ben de bu verileri görmek istiyorum. 2021 Yılı Yatırım Programında, Ankara-İzmir YHT Projesini bir kenara koyacak olursak İzmir için 500 milyonu geçmiyor yatırım. İzmir merkezi yönetim tarafından yatırım fakiri bir il haline dönüştürülmüştür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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