Son dakika haberi | CHP'li Öztrak: Sağlık çalışanlarımıza minnet borçluyuz Gelen son dakika haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Evde kaldık, sosyal mesafeye riayet ettik, hastalığın yayılma hızını düşürdük. Bu süreçte bazılarımız herkesten çok teşekkürü hak ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Evde kaldık, sosyal mesafeye riayet ettik, hastalığın yayılma hızını düşürdük. Bu süreçte bazılarımız herkesten çok teşekkürü hak ediyor. En başta, salgınla en ön cephede çarpışan sağlık çalışanlarımıza büyük bir minnet borçluyuz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrasında basın toplantısı düzenleyen CHP'li Öztrak, konuşmasının başında dün gezi parkı eylemlerinin yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Öztrak, "Gezi parkı eylemleri, bir aydınlanma hareketi ve demokrasi çığlığıdır. Bu ülkenin gençlerinin memleketin ağacına, doğasına sahip çıkma hareketidir. Bu eylemler sırasında hayatını kaybeden yurttaşlarımızı unutmuyor, rahmetle anıyoruz" dedi.

'BAZILARIMIZ HERKESTEN ÇOK TEŞEKKÜRÜ HAK EDİYOR'Öztrak, bugün koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni bir normalleşme sürecine geçildiğini anımsatarak, şunları kaydetti: "Bu aşamaya büyük fedakarlıklarla geldik. Evde kaldık, sosyal mesafeye riayet ettik, hastalığın yayılma hızını düşürdük. Bu süreçte bazılarımız işinden, gelirinden de oldu. Sonunda dünyanın birçok ülkesiyle beraber, biz de yeni normalleşeme aşamasına geçebildik. Bu süreçte bazılarımız herkesten çok teşekkürü hak ediyor. En başta, salgınla en ön cephede çarpışan sağlık çalışanlarımıza büyük bir minnet borçluyuz. Bu sürece önerileriyle katkıda bulunan bilim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Yine gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerimizin ve belediye çalışanlarımızın gayretlerini unutamayız. Marketlerde çalışan, paket ve kargolarımızı evlere ulaştıran kuryelerimize, PTT çalışanlarımıza, apartman görevlilerimize elbette teşekkür borçluyuz."'BİLİM KURULU'NUN SÖZCÜSÜ OLMALIDIR'

Bundan sonraki süreçte herkese büyük sorumluluklar düştüğünü söyleyen Öztrak, "Unutmayalım virüs halen aramızda dolaşıyor. Normalleşmenin başarısı, alınan kararlara güven duyulmasına bağlıdır. Güveni sağlamanın ön koşulu da kararların siyasi değil, bilimsel gerekçelere dayanmasıdır. Biz bunun için 'Bilim Kurulu'nun kararları kamuoyuna açık olmalıdır. Bilim Kurulu'nun bir sözcüsü olmalıdır. Kurul'un tavsiyelerini, kurulun sözcüsü açıklamalıdır' dedik. Demeye de devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA