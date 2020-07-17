Son dakika haberi... CHP'li Öztrak: Bu yasa teklifi ile işçilerimize tuzak kuruluyor Bir son dakika haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İktidar TBMM'ye adına 'mini istihdam paketi' dediği bir yasa teklifi getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İktidar TBMM'ye adına 'mini istihdam paketi' dediği bir yasa teklifi getirdi. Bu yasa teklifi ile işçilerimize çok büyük bir tuzak kuruluyor" dedi.

CHP'li Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, baro düzenlemesine tepki göstererek, "Çoklu baro demek, çoklu hukukun kapısını aralamak demek. Parçalanmış hukuk, parçalanmış devlettir. Parçalanmış hukuk, parçalanmış üniter yapıdır. 600 yıllık Osmanlı, parçalanıp yok olduysa bunun en önemli sebebi çoklu hukuktur. Biz itirazımızı Anayasa Mahkemesi'ne yaptık. Ülkemizi bölüp, parçalama projesi olan 'çoklu baro' yasasının iptali için Mahkemeye başvurduk" dedi.

'GERÇEK İŞSİZLİK ORANI 19,4'Öztrak, Türkiye'de 20-64 yaş arasındaki çalışma çağındaki nüfusta, bu yılın ilk 3 ayı itibarıyla, gerçek işsizlik oranının yüzde 19,4 olduğunu ileri sürerek, şöyle konuştu: "Avrupa'da ekonomisi iflas etmiş Yunanistan ve salgının merkez üssü olan İspanya ve İtalya'dan sonra en yüksek işsizlik oranı bizde. Macaristan'da işsizlik oranı yüzde 6,5, Polonya'da yüzde 5,5, Romanya'da yüzde 6,3, komşumuz Bulgaristan'da yüzde 7,6. Bizde ise yüzde 19,4. Avrupa'nın gelişen ve yükselen ekonomilerindeki işsizliğin üç katı kadar işsizliğimiz var. Buna bir de istihdamda görünen ama esasen işle bağı kopmuş işçilerimizi ekleyin, durum çok daha vahim boyutlara ulaşıyor. İktidar, TBMM'ye adına 'mini istihdam paketi' dediği bir yasa teklifi getirdi. Bu yasa teklifi ile işçilerimize çok büyük bir tuzak kuruluyor. Ağustos ayında sona erecek ücretsiz izin uygulaması 1 Temmuz 2021'e kadar uzatılıyor. Böylece işverenler istedikleri işçiyi, istedikleri sürede bu bir yıl boyunca ücretsiz izne gönderebilecekler. Ücretsiz izne gönderilen işçiler, işsiz görünmeyecek, istihdamda sayılacak. Peki, bir yıl boyunca işçilerimiz ayda 1170 lira ile nasıl geçinecek? Evinin kirasını, faturalarını, mutfak masraflarını nasıl karşılayacak?"

Kaynak: DHA